In tasca aveva otto dosi di shaboo, una potente metamfetamina in cristalli conosciuta anche come 'Crystal meth'. L'uomo, un 48enne filippino, è stato fermato ieri dalla polizia nella zona di via Guelfa a Firenze e denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella sua abitazione, nella zona di Campo di Marte, gli agenti della squadra mobile hanno sequestrato materiale per il confezionamento delle dosi.

