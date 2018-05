Abc, under 18 Elite sconfitti a Grosseto

Nella terz’ultima giornata di campionato, contro la seconda forza del girone, escono sconfitti i ragazzi di Giacomo Piccini che si arrendono sul parquet di Grosseto per 76-44.

Gara dai due volti con i gialloblu riusciti a stare al passo dei locali nella prima parte, ma poi costretti a rincorrere al rientro dall’intervallo lungo.

In avvio, infatti, il match scorre via lungo i binari dell’equilibrio con le due squadre che viaggiano a braccetto per i primi venti minuti: al 10′ siamo sul 17-12 e si va al riposo sul 32-24. Al rientro dagli spogliatoi, però, i padroni di casa cambiano passo e nella terza frazione affondano un break letale: al 30′ il tabellone segna 54-33. Un vantaggio che Grosseto riesce così ad amministrare nell’ultimo quarto che, di fatto, serve soltanto a fissare il punteggio.

GROSSETO TEAM 90 – ABC CASTELFIORENTINO 76-44

Parziali: 17-12, 15-12, 22-9, 22-11

Tabellino: Cicilano 4, Montagnani 10, Talluri 16, Turini 2, Fabrizzi 4, Muka 3, Barbetti 1, Fontanelli 4. All. Piccini.

Fonte: Abc - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Basket