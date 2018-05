Accendiamo una luce blu sull'autismo: cena di beneficenza a Gambassi Terme

Cena di beneficenza Accendiamo una luce blu sull’ Autismo in programma venerdi 25 maggio alle 20,30 a Boscotondo di Gambassi Terme. L'evento è organizzato dal Consolato Onorario Repubblica di Moldova in Toscana con Ambasciata Repubblica di Moldova in Italia, Accademia Italiana Della Cucina Valdelsa Fiorentina, Lions Club Boccaccio e Rotary Club Valdelsa.

Una serata che si propone di essere un momento di sensibilizzazione ed aiuto per le attivita’ svolte da importanti associazioni: Fiori Di Vetro Onlus Italia e SOS Autism Chisinau Moldova, in spirito di coinvolgimento internazionale. Lo scopo dell’evento sarà lo scambio di esperienze tra entrambi i paesi e l’attuazione di possibili futuri progetti comuni.

