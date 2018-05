Al Teatro del Popolo il saggio finale del laboratorio teatrale dei bambini

Questo pomeriggio alle 18.00 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino va in scena il saggio finale del laboratorio teatrale dei bambini, condotto da Rossella Parrucci, operatrice della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro. I bambini si cimenteranno nello spettacolo “A spasso con Pinocchio” liberamente ispirato al romanzo di Carlo Collodi. Protagonisti i bambini dai 6 ai 10 anni, che hanno attivamente partecipato al laboratorio teatrale iniziato nell’autunno scorso.

Lunedì 21 maggio alle 19.00 sarà la volta degli adolescenti, guidati da Maria Teresa Delogu, che porteranno in scena lo spettacolo “Il tempo di Momo”.

Nel corso del laboratorio ai ragazzi è stato proposto di affrontare il tema del “Tempo” prendendo come spunto il racconto “Momo”, scritto da M. Ende e da cui è stata realizzato anche un film d’animazione firmato da Enzo d’Alò, e altre opere di fantasia.

In scena saranno 11 i ragazzi e le ragazze che daranno vita alla storia di Momo, da noi liberamente riattraversata: Emma Lucii, Giada Grassi, Pietro Renieri, Lorenzo Fusi, Enea Buti, Gabriel Nugara, Bianca Frangioni, Andrea Bianchi, Irene Fabbrizzi, Lara Matteoli, Zeno Delmirani.

Il racconto narra di una bambina, Momo appunto, che arriva in un paese dove il tempo è ancora un bene prezioso, dove le persone hanno ancora il tempo per parlarsi, per stare insieme, i bambini hanno tempo di inventare i loro giochi. In questo contesto la bambina si inserisce portando tutta la sua poesia e il suo patrimonio di fantasie inesauribili; ma anche in questa isola felice arrivano gli “uomini grigi”, che tramite inganni e promesse contribuiscono a mercificare il tempo, in modo da rendere gli uomini sempre più ricchi di denaro e poveri di tempo…sarà la bambina, con l’aiuto del Maestro del Tempo, Mastro Hora, a determinare la sconfitta degli uomini grigi e a restituire a tutti la gioia di trascorrere il tempo insieme.

“Obiettivo principale del laboratorio teatrale, dal punto di vista dei contenuti-spiega Delogu- è stato quello di far riflettere i ragazzi sul valore e sul significato del tempo, cercando di sensibilizzarli rispetto alla frenesia contemporanea: il rischio oggi è infatti quello di concepire il tempo di vita come una specie di contenitore da riempire, senza più concedersi il gusto di “perdere” tempo annoiandosi, o guardando le stelle o le nuvole. Il tempo dedicato all’ascolto di sè, degli altri, delle attività che si preferiscono, al silenzio, rischia di essere percepito come tempo “perso” a fronte di attività che sembrano essere più importanti. Ma, riteniamo, è importante apprendere il gusto del tempo e del suo scorrere. E’ importante, soprattutto per i ragazzi (ma non solo), provare la sensazione del tempo “vuoto”; solo così si possono attivare dinamiche che spingono alla relazione con gli altri, con il gioco, con l’esercizio della fantasia e dell’immaginazione creativa”.

L’ingresso ai due spettacoli è gratuito.

Per informazioni Teatro del Popolo 0571 633482 e Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629-83758, info@giallomare.it.

