Camminiamo per l’hospice, passeggiata per le vie di Siena

Si è svolta ieri, con una discreta partecipazione di cittadini , “ Camminiamo per l’hospice” , una passeggiata per le vie di Siena in cui l’Associazione Amici dell’Hospice di Siena Onlus ha avuto l’occasione di promuovere la cultura delle cure palliative e pubblicizzare i servizi presenti nel territorio anche con il supporto dei professionisti, individuati dalla usl, operanti nell’area delle cure palliative.

L’evento si è inserito nel ciclo di appuntamenti settimanali che “Siena Urban Running e Walking” e le guide Federagit Confesercenti di Siena organizzano per le vie cittadine; un appuntamento a cui vengono associati momenti di confronto culturale con i cittadini intervenuti, una formula vincente anche per sensibilizzare i cittadini verso argomenti importanti, come le cure palliative, con modalità più “leggere”. Le attività dell’Associazione Amici dell’Hospice proseguiranno nel mese di maggio per celebrare la “Giornata internazionale del Sollievo” con l’inaugurazione del giardino adiacente all’Hospice a cui abbiamo donato gli arredi.

