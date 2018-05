Contratto di governo, di seguito l'elenco dei gazebo della Lega in Toscana

Governo. Dopo 70 giorni, oggi, 18 maggio, partono le consultazioni con i sostenitori di Lega e M5S per votare sul 'contratto di governo di cambiamento'. On line sulla piattaforma Rousseau per i pentastellati e nei gazebo, da domani, per i sostenitori del carroccio. In ballo, la decisione dei due partiti di maggioranza di formare il governo della XVIII Legislatura della Repubblica Italiana. Di seguito l'elenco delle postazioni toscane in cui si potrà votare il contratto 'Legastellato'.

Fonte: Gruppo Lega - Ufficio stampa

