Aveva minacciato di picchiarlo se non avesse comprato a 70 euro il bracciale in pelle che gli aveva messo al polso. La polizia ipotizza il reato di estorsione nei confronti di un uomo di colore, sotto i 30 anni, con felpa nera e cappuccio rosso. Il danneggiato è un 37enne umbro che si trovava a Firenze in piazza Duomo ieri mattina. L'uomo ha consegnato solo 20 euro al venditore, ma è stato costretto sotto minacce a dare quanto richiesto.

