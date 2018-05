Dieta ipoproteica, incontro alle Scotte con pazienti nefrotici

Aiutare i pazienti nefropatici a conoscere e gestire la dieta ipoproteica con i prodotti aproteici. Questo lo scopo dell’incontro organizzato dalla UOSA Dietetica e Nutrizione Clinica e dalla UOC Nefrologia, Dialisi e Trapianti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, in programma mercoledì 23 maggio alle ore 15 nell’aula 9 del Centro Didattico del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. L’evento vedrà anche la presenza di un tecnico della ristorazione, che avrà il compito di istruire i pazienti sull’utilizzo di farine e prodotti aproteici in cucina, al fine di facilitare la gestione di una dieta non sempre facile da seguire. Al termine dell’incontro si terrà anche una degustazione dei prodotti preparati.

