Elsacinema, la rassegna non ottiene il patrocinio del Comune. Gli organizzatori: "La faremo in autonomia"

"Cominciamo dall'inizio. Vent'anni fa all'interno di una collaborazione tra l'associazione culturale Ora basta e il Comune di Empoli (giunta Bugli) si avviò un progetto di riqualificazione delle periferie. A Ponte a Elsa fu avviata una sinergia tra vari attori sociali (Casa del popolo, associazione Ora basta, comitato di quartiere e il Comune). Il frutto di questa collaborazione si concretizzò con una serie di iniziative che rimettevano al centro Ponte a Elsa cercando di unire la frazione. Tra le tante iniziative nacque Elsacinema, una rassegna cinematografica gratuita che per tutti questi anni si è svolta nei giardini di via Caduti di Cefalonia, con il patrocinio del Comune.

Con l'insediamento della nuova giunta abbiamo immediatamente compreso che ai nuovi amministratori non interessava patrocinare iniziative come la nostra. Infatti due anni fa, una settimana prima dell'inizio della rassegna, ci comunicarono di non poter più fornire le 100 sedie, né tantomeno di sostenere economicamente Elsacinema.

Per nostra fortuna in questi anni siamo riusciti ad avere un minimo di autonomia economica e ci siamo presi l'onere di acquistare le sedie e di continuare quello che per noi è un servizio culturale per le famiglie che vivono a Ponte a Elsa.

Arriviamo ad oggi. Il comune con una mail ci ha comunicato che non patrocinerà la 21esima edizione di Elsacinema dedicata al grande regista Vittorio Taviani, scomparso il 15 aprile scorso.

A questa notizia siamo rimasti amareggiati e anche increduli per il fatto che una iniziativa come Elsacinema non avesse i requisti per meritarsi il patrocinio, sicuramente la nostra associazione non è tra quelle che rientrano nelle grazie di questa amministrazione.

È vero, non produciamo eventi mirabolanti mercati e altro, ma produciamo cultura da 30 anni, che piaccia o no! Abbiamo contribuito a far uscire da quella provincialità culturale Empoli, organizzando centinaia di eventi culturali, concerti con gruppi musicali, gruppi teatrali e scrittori dell'Underground italiano.

Per farla breve anche quest'anno Elsacinema si farà dal 7 giugno al 30 agosto nella sua nuova sede nei giardini di via XXV Aprile con uno schermo nuovo e con sedie più comode".

Fonte: Associazione culturale Ora Basta

Tutte le notizie di Comune di Empoli