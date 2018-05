Fanfara e in marcia: c’è la sesta 'Festa dei bersaglieri'

Per il sesto anno consecutivo il Comune di Certaldo e l’Associazione nazionale bersaglieri sezione Aldo Marzi di Firenze, organizzano la “Festa dei bersaglieri”, che domenica 20 maggio 2018 a Certaldo.

Questo il programma: ore 09,30 Ritrovo in Piazza Boccaccio e a seguire, dalle 10,00, sfilata da Piazza Boccaccio, Via XX Settembre, Viale Matteotti con sosta al monumento ai Bersaglieri per le orazioni ufficiali e la deposizione della Corona. Alle ore 11,00 Concerto della Fanfara in Piazza della Libertà, dove la fanfara è intervenuta proprio l’ottobre scorso in occasione dell’inaugurazione della nuova piazza. A seguire, alle ore 12,00, la fanfara parteciperà alla Santa Messa nella Chiesa di S. Tommaso Apostolo.

Vale la pena ricordare che la fanfara fiorentina porta il nome da Aldo Marzi, sottotenente dei bersaglieri originario di Certaldo. Marzi rimase ucciso in Tunisia, durante il secondo conflitto mondiale, alla testa del VII reggimento bersaglieri, il 28 marzo 1943. E proprio nella chiesa certaldese, in cima alla navata centrale, si trova il pulpito, opera dell’architetto Padovani e costruito dai fratelli Noli, che la famiglia del bersagliere certaldese volle donare in memoria del figlio caduto in guerra. L’opera fu inaugurata nel 1946.

A seguire, alle ore 13,00, sarà possibile pranzare presso il Centro Egiziano Giglioli – Via Dello Spedale, 3 – Certaldo (costo euro 20,00, prenotazione necessaria tel. 0571 668120 – 667502, fino ad esaurimento posti). Conclusione della giornata intorno alle ore 15.30 con il concerto della della Fanfara agli ospiti del Centro Egiziano Giglioli e dei presenti.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

