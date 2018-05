Gianni Siragusa in gara ad Alicante, il colligiano conquista l'argento ai 10 km

Gianni Siragusa, marciatore di Colle di Val d'Elsa, a un mese di distanza del bronzo agli euroindoor di Madrid conquista un'altra medaglia. Questa volta il metallo è l'argento a squadre e un ottimo settimo posto individuale, agli europei di marcia su strada sulle distanze non olimpiche dei 10 e 30km, in programma in momento ad Alicante, Spagna.

Un'altra gara magistrale da parte dell'azzurro che, con Mauro Pirino di Cagliari e Giuseppe Saponaro di Trieste, conquista questo meraviglioso argento per l'Italia. Domani si replica (sabato 19), c'è la gara più dura in programma: la 30km.

