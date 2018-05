Mara Carfagna a Campi Bisenzio per sostenere Maria Serena Quercioli

"Il dieci giugno c'è in ballo la possibilità di riscattare un territorio che è stato mortificato da troppi anni di cattiva amministrazione. Dopo aver ascoltato la giornalista Maria Serena Quercioli, nostra candidata Sindaco, sono ancora più lieta di essere qui stasera. Sono certa che Serena saprà essere la persona giusta per Campi Bisenzio, sono certa che saprà essere un ottimo sindaco per restituire dignità, centralità e sviluppo al territorio e alle sue frazioni". Si è espressa così ieri sera l’On. Mara Carfagna, vice presidente della Camera dei Deputati intervenendo in Via Rucellai durante la cena elettorale promossa da Forza Italia. Campi Bisenzio è stata, ancora una volta ombellico dell’universo azzurro.

Ad accompagnare l’On. Carfagna erano presenti ieri sera una pattuglia di parlamentari toscani: gli On. Stefano Mugnai, Barbara Masini, Erica Mazzetti, Maurizio Carrara ed il Sen. Maurizio D’Ettore. E ancora Marco Stella, vice Presidente del consiglio regionale Toscano, Paolo Giovannini, coordinatore provinciale di Forza Italia Firenze e Claudio Scarpelli, Sindaco di Firenzuola. Presenti anche Raffaella Ridolfi e Matteo Zoppini, candidati Sindaco a Marradi e Impruneta.

In sostegno della candidata sindaco l'onorevole Carfagna ha voluto sottolineare tre qualità: «competenza, capacità umana ed entusiasmo».

Dobbiamo imparare ad essere consapevoli del fatto che in Toscana ed anche a Campi nessun risultato è scontato, ha affermato l’On. Mugnai, coordinatore regionale di Forza Italia Toscana. Abbiamo vinto negli anni a Pistoia e Montevarchi in Comuni dove da sempre la sinistra era egemone. Questo significa che anche a Campi il risultato è a portata di mano avendo una candidata Sindaco di assoluta qualità ed una lista di Forza Italia che qualifica tutta la coalizione. Il vento è cambiato e vincere a Campi significa che l’onda azzurra, l’onda alternativa al sistema di potere della sinistra, inizia ad arrivare al cuore della regione cioè anche nell’area della piana fiorentina. Un risultato importante non solo per la Comunità di Campi che potrebbe scoprire ciò che è la benedizione della Democrazia cioè l’alternanza, ma la vittoria di Campi avrebbe un risultato simbolico per tutta la Regione ed una risonanza in campo nazionale.

Sono commossa, ha dichiarato Maria Serena Quercioli, ringrazio tutta Forza Italia per il sostegno ed il contributo fattivo che sta dando al nostro progetto di cambiamento.

Nel suo intervento Quercioli ha evidenziato i punti più importanti del programma: la difesa del territorio ed il decoro urbano, più sicurezza con l’apertura del comando della polizia municipale fino all’una di notte, meno degrado e lotta alle discariche abusive, rilancio delle frazioni con la riqualificazione di Piazza Palagione e Piazza Costituzione, revisione del trasporto urbano con l’arrivo del 35 anche a Sant’Angelo a Lecore, mantenimento del punto terrritoriale di emergenza, istituzione della postazione di primo soccorso e della guardia medica pediatrica, sostegno alla famiglia. Qua da noi a Campi ci sono oggi tutte le condizioni per vincere la città. Il destino della città è in mano ai cittadini: se volete cambiare dovete votare per il centrodestra, altrimenti rimanete nella situazione di oggi, ha concluso tra gli applausi Quercioli.

Una serata straordinaria, una vera botta di entusiasmo ha concluso Paolo Gandola, capolista di Forza Italia a Campi. Ora o mai più, il meglio deve ancora venire.

Paolo Gandola

Capolista di Forza Italia

Fonte: Forza Italia

Tutte le notizie di Campi Bisenzio