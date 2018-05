Palazzo Blu, una mostra dedicata a Lorenzo Mattotti

A Lorenzo Mattotti (Brescia, 1954), tra i più importanti illustratori a livello mondiale, è dedicata la mostra “Lorenzo Mattotti. Immagini tra arte, letteratura e musica”, ospitata a Palazzo Blu dal 19 maggio al 7 ottobre, a cura di Giorgio Bacci (Catalogo Felici Editore). L’esposizione è promossa da Fondazione Palazzo Blu con il patrocinio della Scuola Normale Superiore e del Comune di Pisa sarà inaugurata quest’oggi, oltre che dall’artista e dal curatore, dal Presidente della Fondazione Palazzo Blu, Cosimo Bracci Torsi, dal Direttore della Normale, Vincenzo Barone, e dall’assessore del Comune di Pisa, Andrea Ferrante. Con i suoi pastelli colorati e il tratto inconfondibile, Mattotti ha contribuito a modellare l’immaginario collettivo, lavorando alle illustrazioni di moltissimi capolavori della letteratura. Un artista internazionale, che nel corso degli anni si è affermato definitivamente a livello assoluto, come dimostrano le esposizioni e i numerosi premi e riconoscimenti.

I visitatori della mostra saranno trasportati in un mondo fantastico, con la possibilità di ammirare una ricca selezione di disegni originali relativi a quattro grandi capolavori di Mattotti. Alle potentissime tavole in bianco e nero di Hänsel & Gretel, che accentuano l’atmosfera cupa del racconto, seguono i rossi accesi e i tratti violenti dei disegni di Jekyll & Hyde. È poi la musica a fare il suo ingresso, attraverso la serie completa di The Raven (Il Corvo), nato da una collaborazione con Lou Reed, per chiudere infine con le illustrazioni di un grande classico: la Divina Commedia, in cui l’artista sviluppa un dialogo per immagini, volto a delineare un’esegesi personale e al tempo stesso profondamente radicata nella tradizione.

La mostra costituisce un’occasione rivolta a tutti, a un pubblico sia di esperti che di appassionati, adulti e bambini, ognuno dei quali potrà trovare molteplici d’interesse appassionanti nelle illustrazioni originali esposte.

Fonte: Ufficio stampa

