Pensioni, debito pubblico, lavoro, tasse: ecco un seminario

Sistema pensionistico, accumulazione del debito pubblico, tassazione e mercato lavoro sono alcuni dei campi nei quali si assiste a una forte domanda di politiche poco lungimiranti, da parte degli cittadini stessi. Allora come può diventare possibile, per la classe politica, abbandonare il “presentismo” e cominciare a disegnare il lungo periodo? E’ questo il tema del seminario intitolato “Chi ha paura delle riforme. Disegnare il lungo periodo”, in programma mercoledì 23 maggio (ore 16.00, aula magna) alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, promosso da CEST – Centro per l’Eccellenza e gli Studi Transdisciplinari di Torino con Associazione degli Allievi della Scuola Superiore Sant’Anna. L’iniziativa rappresenta un’occasione per riflettere su che cosa renda una riforma una buona riforma e su come sia possibile incentivare quei provvedimenti che portano stabilità e benefici nel lungo periodo.

L’incontro prende le mosse dal volume di Elsa Fornero, pubblicato da Università Bocconi Editore. Accanto all’ex ministro del Lavoro, partecipano Maurizio Ferrera, professore ordinario di Scienze politiche e sociali all’Università di Milano ed editorialista del Corriere della Sera, e David Natali, professore ordinario di Scienza politica alla Scuola Superiore Sant’Anna. Il dibattito è moderato da Ivan Lagrosa, studente dell’Università Bocconi e componente del CEST – Centro per l’Eccellenza e gli Studi Transdisciplinari.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna

Tutte le notizie di Pisa