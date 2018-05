Pinzani come Buffon, addio alla serie A in Juventus-Hellas Verona

L'addio alla Serie A nel giorno dell'addio di Gianluigi Buffon alla Juventus. Il 40enne fischietto della sezione AIA di Empoli, Riccardo Pinzani, è stato designato come arbitro effettivo per la partita Juventus-Hellas Verona in programma all'Allianz Stadium di Torino sabato 19 maggio alle ore 15.

Direttore di gara inserito nell'organico della Can B, per la quale quest'anno ha ottenuto la deroga di un anno, in tutto ha arbitrato 20 partite di serie A. La prima il 13 aprile 2008 all'Olimpico di Roma (Lazio-Siena 1-1), l'ultima il 21 maggio 2017 allo stadio Friuli (Udinese-Sampdoria 1-1).

Pinzani, che non ha mai diretto la Juventus e non ha mai calcato il terreno di gioco dell'Allianz Stadium, è giunto alla fine di una splendida carriera che nel 2010 lo portò ad essere designato come quarto ufficiale in una partita dei preliminari di Europa League. In attesa di una eventuale designazione nei play off di serie B, quella di sabato sarà sicuramente la sua ultima in serie A.

Questi i numeri di Riccardo: 21 gare di A, 199 gare di B, 16 gare di Coppa Italia.

