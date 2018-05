Premio Friends of Florence, ecco i vincitori

E’ stato premiato questa mattina Nike restauri di Firenze di Louis Pierelli e Gabriella Tonini, la ditta che ha vinto la quarta edizione del Premio Friends of Florence Salone dell’Arte e del Restauro 2018, con il progetto di restauro del Monumento funebre del Vescovo di Fiesole Benozzo Federighi, di Luca della Robbia, nella Chiesa di Santa Trinita a Firenze. Il bando, promosso da Friends of Florence in collaborazione con l’Associazione non profit Istur CHT segreteria organizzativa del Salone, è stato lanciato a ottobre 2017 e si è chiuso il 16 marzo 2018. L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, è nata nel 2012 per sostenere con un’erogazione di € 20.000,00 IVA inclusa, interventi di restauro, tutela e conservazione di beni culturali ubicati nella città di Firenze promossi e curati da ditte specializzate. Alla premiazione hanno partecipato Simonetta Brandolini d’Adda che, in qualità di Presidente della Fondazione non profit Friends of Florence, ha consegnato il premio, Marco Ciatti Soprintendente della Scuola di Alta Formazione dell’Opificio delle Pietre Dure, Claudio Paolini membro del comitato del Premio Friends of Florence Salone dell’Arte e del Restauro 2018 che ha letto la motivazione elaborata dalla Commissione giudicatrice, Franco Sottani e Elena Amodei rispettivamente Presidente e Direttrice del Salone e tutta la giuria del Premio che ha valutato attentamente ogni singolo progetto.

Fonte: Ufficio Stampa

