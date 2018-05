Il Salvamento Nuoto Valdinievole vince i campionati regionali per il decimo anno consecutivo

Per la decima stagione di fila l'Asd Nuoto Valdinievole sale sul gradino più alto del podio ai campionati regionali di Salvamento, svolti a Cortona. La numerosa squadra (categorie seniores, juniores, ragazzi, cadetti, Esordienti A e B), allenata da Carlo Bernava, Matteo Marradini, Chiara Papini, Erika Picchi e Sheila Pellino, ha vinto la classifica generale, mettendosi alle spalle altre 7 società (Virtus Buonconvento, Nuoto Life Style, VV M. Boni Grosseto, Velathri Nuoto, Pol. Olimpia Colle Val d'Elsa, Firenze Nuoto Extremo e Unione Pol. Poggibonsese). I circa 50 atleti del Nuoto Valdinievole hanno conquistato una pioggia di medaglie: 68 a livello individuale (23 ori, 23 argenti e 22 bronzi) e di staffetta (26). Nei Seniores arrivano ben 4 ori da Giada Tassi (1999), trasporto manichino, super lifesaver, manichino pinne 100 metri, manichino pinne e torpedo mentre nella categoria Juniores salgono sul gradino più alto del podio Michelle Petruzzelli (2002) nel trasporto manichino, manichino pinne e torpedo, Irene Martino (2002) nel super lifesaver e Layla Nocito (2002), manichino pinne 100 metri. Nei ragazzi prima posizione per Giaele Sarti (2005) e Lorenzo Pagni (2002) rispettivamente nel super lifesaver e manichino pinne 100 metri mentre al primo posto, nella categoria ragazzi, salgono Gaia Parlanti (2001), nella specialità manichino pinne 100 metri e trasporto manichino, e Barbara Lucia (2000) nel manichino pinne e torpedo e nel super lifesaver. Passando agli Esordienti A la medaglia d'oro è conquistata da Andrea Olivieri (2005), nei 50 metri ostacoli e manichino pinne e torpedo, Matteo Ferraro (2005) con il trasporto manichino e Ginevra Iannotta(2006) nel manichino pinne e torpedo. Gli altri ori arrivano dagli Esordienti B con i tre centrati da Leonardo Pagni (2007), nei 50 metri ostacoli, trasporto manichino, manichino pinne 50 metri, ed i due ottenuti da Sofia Donati (2008) nel trasporto manichino e manichino pinne 50 metri. Molti atleti dell'Asd Nuoto Valdinievole sono già qualificati per i campionati italiani (12-15 luglio) in programma allo Stadio del Nuoto di Roma. A fine maggio, invece, appuntamento a Riccione per le gare oceaniche.

Fonte: Nuoto Valdinievole

