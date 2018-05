Al via la festa del santo patrono San Valentino

Sono in arrivo le celebrazioni, che come da tradizione si terranno in occasione della festività di Pentecoste e della festa del Santo Patrono di Bientina, San Valentino. Tre giorni di eventi che animeranno il paese, facendo accorrere un buon numero di visitatori e curiosi per apprezzare la tradizionale processione ed i suggestivi fuochi d'artificio del sabato, ma anche per vedere le reliquie del Santo nella Chiesa di Santa Maria Assunta la domenica, assistere alle cerimonie religiose, visitare la fiera ambulante, divertirsi al luna park e partecipare alla simpatica tombolata del lunedì.

«La festa unisce un ricco e sentito programma di celebrazioni religiose, intorno a cui la comunità si ritrova da secoli, ad un’occasione più ludica e leggera come il luna park – dice il sindaco, Dario Carmassi – In merito a quest’ultima attrattiva abbiamo deciso di procedere alla commissione di sicurezza, coinvolgendo sia gli operatori dello spettacolo viaggiante sia gli stessi uffici dell’amministrazione comunale per garantire la massima sicurezza della piazza. L’obiettivo è coniugare al meglio le varie anime della festa, quella di San Valentino, che rappresenta la quintessenza del paese».

Ecco il programma:

Dall’11 al 22 maggio sarà presente, come ogni anno, il Luna park in piazze dei borghi, già operativo, realizzato dagli operatori dello spettacolo viaggiante in collaborazione con il Comune di Bientina;

Martedì 15 maggio, 1^ festa dello studente: per l'occasione i biglietti di ingresso ai giochi del Luna park verranno venduti ai ragazzi a metà prezzo;

Sabato 19 maggio, alle ore 23,00, è atteso lo spettacolo pirotecnico (visibile dalla piazza Vittorio Emanuele II), organizzato dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta;

Dal 19 al 21 maggio ci sarà il mercato nelle aree pubbliche in Piazza Vittorio Emanuele II (di fronte al Palazzo comunale), Largo Roma, via Matteotti e piazza Martiri della Libertà;

Per concludere lunedì 21 maggio, ore 22,30, si terrà la tombola in piazza Vittorio Emanuele II, organizzata dalla Misericordia di Bientina.

