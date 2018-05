Tra i banchi del suo liceo Frosini presenta il libro Frazioni e sezioni

Alle 15,30 di giovedì 17 maggio, nell’aula magna del liceo 'G. Marconi', il professor Angelo Frosini ha presentato il libro di racconti con il quale ha deciso di congedarsi dal mondo della scuola.

'Frazioni e sezioni. Racconti di scuola e di politica' di Angelo Frosini continua così il suo viaggio di presentazione, che ha già attraversato varie tappe, la più prestigiosa al Salone del libro di Torino. In un’aula magna gremita, pienissima soprattutto di colleghi ed ex colleghi di tutte le età, il volume è stato presentato attraverso le parole dell’autore, del direttore della rete Bibliolandia Roberto Cerri, del dirigente scolastico Pierluigi Robino, affiancato dai collaboratori Cristina Giorgi e Loriano Salvadori, del direttore della casa editrice del libro “La conchiglia di Santiago” Andrea Mancini e dell’ex studente del prof. Frosini, Claudio Piga.

Durante il pomeriggio è stata proposta la lettura di alcuni racconti, che nascono tutti da esperienze realmente vissute dall’autore, narrate con ironia intelligente e con uno stile accattivante, semplice ed elegante nello stesso tempo. Attraverso i momenti colti e rappresentati acutamente dalla penna brillante del professore, le esperienze di vita vissuta delineano un quadro dove predominano le due grandi passioni, quella per la politica, segnata anche da qualche amarezza nell’ultimo periodo, e quella per il proprio lavoro di insegnante, svolto sempre con grandissima professionalità, serietà ed umanità. Dopo la lettura, alla quale ha prestato la voce Andrea Mancini, è stato dato spazio agli interventi dei presenti, numerosi ed interessanti. Il pomeriggio si è concluso con un piacevole buffet ed un brindisi di buon auspicio per il successo del libro, che ha già ricevuto molti, meritatissimi, apprezzamenti.

