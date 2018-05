Tre anni di minacce e aggressioni dopo la fine della loro storia: denunciato 24enne

Non si era rassegnato alla fine della loro storia e da allora, era il 2015, ha iniziato una serie di molestie, dapprima limitandosi a mandarle messaggi poi a seguirla e minacciarla, fino ad arrivare a vere e proprie aggressioni fisiche nei confronti di lei e del suo attuale compagno.

Per lui è scattato il divieto di avvicinamento. Si tratta di un 24enne italiano, pontederese con precedenti di polizia per consumo di stupefacenti. La denuncia è arrivata proprio dalla ex, adesso 20enne, e dal suo attuale compagno.

L’escalation criminale ha infatti convinto la ragazza e il suo fidanzato a presentare una denuncia che, considerata la pericolosità criminale dell’autore e per porre un freno a tale attività persecutoria, ha fatto emettere, dalla Procura di Pisa, il provvedimento cautelare suindicato che nella giornata del 16 maggio è stato notificato allo stalker.

