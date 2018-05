Trent'anni di gemellaggio Prato-Wangen, concerto a San Francesco

Il sesto appuntamento dell’Ora del Concerto è dedicato al repertorio sinfonico. Nella Chiesa di San Francesco lunedì 21 maggio, per la rassegna organizzata dalla Scuola Verdi di Prato, si esibiscono due formazioni orchestrali giovanili: l’Orchestra Sinfonica Giovanile di Wangen, cittadina tedesca gemellata con la nostra città, e la Prato Sinfonietta.

L'orchestra giovanile di Wangen ha una lunga e importante tradizione musicale ed è formata da trenta studenti dai 13 ai 18 anni. Il programma è un omaggio al nostro paese: sotto la guida del maestro Marcus Hartmann, violinista e direttore della Scuola di musica di Wangen, saranno eseguite un’Ouverture di Cimarosa e una Sinfonia di Salieri, oltre al Concerto per Oboe di Mozart, con Melissa Hartmann, ventenne figlia del direttore, come solista.

La Prato Sinfonietta, reduce dal grande successo ottenuto nel concerto dell’aprile scorso al Metastasio, è un’orchestra formata da circa sessanta studenti, nata quattro anni fa da un progetto della Scuola di musica Verdi e della Camerata strumentale, in collaborazione con le scuole statali a indirizzo musicale e il liceo musicale della nostra città. I due brani che aprono il concerto sono stati composti e adattati per l’organico della Sinfonietta da Daniele Iannaccone, violinista della Camerata, e Alessandro Cavicchi, pianista e compositore, entrambi stimati docenti alla Verdi. Il primo brano, Sinfonietta Eroica, è un divertimento musicale che utilizza come materiale tematico principale le Sinfonie di Beethoven; il secondo, West Side Lenny, celebra il grande musicista americano Leonard Bernstein nel centenario della nascita, con alcune delle bellissime melodie tratte da West Side Story. Dirige la Prato Sinfonietta il maestro Carlomoreno Volpini.

La collaborazione fra le scuole di musica delle due città si è consolidata nel tempo ed ha visto vari gruppi esibirsi in Germania e in Italia. L'ultima volta, lo scorso anno, sono stati i cori giovanili della scuola Verdi e della Scuola di musica di Wangen a esibirsi con grande successo nell’ambito del gemellaggio che compie quest’anno trent’anni.

L’Ora del Concerto si realizza in collaborazione con l’associazione Amici dei Musei e dei Beni ambientali di Prato, che sostiene il progetto e negli anni ha promosso alcuni concerti in edifici e chiese di particolare interesse storico coniugando la diffusione della cultura artistica con quella musicale.

Il concerto inizia alle ore 19. L'ingresso è libero.

Fonte: Ufficio stampa

