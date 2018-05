Valentina Zago, ritorno a casa Savino Del Bene

Ancora un colpo di mercato della Savino Del Bene. La Società di patron Nocentini è felice di annunciare il ritorno di Valentina Zago, dopo un anno a Casalmaggiore, nel ruolo di opposto. Un compito che ha sempre assolto nel migliore dei modi, aiutata da doti atletiche di primo ordine. Nella stagione 2016/2017, proprio con la maglia della Savino Del Bene, Valentina disputò uno dei suoi migliori campionati nella massima serie.

Carriera: La carriera di Valentina Zago è iniziata nel 2005 nella Pallavolo Stra, squadra della sua città natale. Successivamente ha militato nel Club Italia, nel Volley Padova ed è sbocciata nell'Azzurra Volley San Casciano. Nel 2011-2012 ha giocato nella squadra del Volley Casalmaggiore, per poi maturare un’esperienza in Francia nell’equipe Entente Sportive La Cannet-Rocheville dove ha vinto la Coppa nazioanle. Tre anni fa ha trascinato Monza alla promozione in Serie A1. La recente storia è nota, il presente è ancora una volta a Scandicci. “Sono contenta di tornare a Firenze – ha dichiarato Valentina Zago – dopo la bellissima parentesi di due anni fa con Savino Del Bene. Torno così a calpestare un parquet che conosco molto bene con la prospettiva della bellissima avventura in Champions. Inoltre lavorare con coach Parisi, che ho sempre ammirato come avversario, sarà uno stimolo in più per arrivare ad esprimermi al massimo delle mie possibilità”.

Fonte: Savino Del Bene Volley

