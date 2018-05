Viabilità in manutenzione nelle frazioni di Greve

Strade e piazze più belle e sicure nel territorio di Greve in Chianti. Con un investimento che supera i 200mila euro prende il via l’ampio progetto di riqualificazione messo in campo dalla giunta Sottani. “L’obiettivo è duplice – fa sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Romiti – un nuovo look per la frazione di Strada in Chianti con la risistemazione di piazza Landi e la riasfaltatura di vari tratti delle viabilità comunali per potenziare la sicurezza e migliorare la fluidità stradale”.

E’ stata necessaria una spesa pari a 60mila euro per realizzare la riqualificazione dell’area più frequentata dagli stradesi, l’agorà di piazza Landi, dove il Comune interverrà con un progetto complesso che prevede varie fasi di lavoro e interventi mirati. “La prima - specifica l’assessore Romiti - è la sostituzione dei pini che danneggiano l’area, al loro posto saranno piantumati olmi e aceri campestri, la scelta di queste alberature è legata alle indicazioni specifiche che ci ha fornito un botanico al quale ci siamo rivolti, dopo aver esaminato il terreno e l’area in cui si inserisce la piazza l’esperto ha individuato le specie più adatte e consone all’inserimento ambientale nel tessuto urbano di Strada in Chianti”.

I lavori proseguiranno poi con la sistemazione della pavimentazione in cotto nei punti ammalorati e la riqualificazione della strada che costeggia la piazza, perimetrando la pavimentazione. Altro pacchetto di opere pubbliche, in corso, è quello del piano di asfaltature previste in varie frazioni per una risorsa complessiva stanziata dal Comune pari a 150mila euro. “L’attenzione alle frazioni - aggiunge il sindaco Paolo Sottani - è confermata da una sequenza di interventi per la risistemazione, la riasfaltatura e la realizzazione di manutenzioni straordinarie che interessano vari tratti di strade comunali in quasi tutte le frazioni, l’intento è quello di rimettere in sesto i piani delle viabilità che presentano maggiori criticità”.

La qualità della vita nelle frazioni è un tema che sta a cuore all’amministrazione comunale. Per i cittadini che risiedono a Strada e San Polo è in arrivo un’altra importante novità finalizzata ad incrementare i livelli di differenziazione del rifiuto e a migliorarne la qualità nel rispetto dell’ambiente e in un’ottica di responsabilità condivisa per un territorio più pulito e vivibile. Dai primi di luglio il tradizionale conferimento nei cassonetti sarà sostituito dall’introduzione del servizio di raccolta porta a porta. La nuova modalità di raccolta sarà illustrata ai cittadini il 23 maggio a San Polo ed il 25 maggio a Strada in occasione di due specifiche assemblee pubbliche.

“E’ un’operazione fondamentale - aggiunge l’assessore Romiti - che permetterà all’amministrazione comunale in stretta collaborazione con il gestore del servizio di raccolta e smaltimento Alia di estendere il servizio di porta a porta a tutte le frazioni principali e di integrarlo ai bidoncini di prossimità nelle località minori”. Nel mese di giugno gli operatori Alia si recheranno nelle case delle famiglie interessate per la consegna degli appositi mastelli e dare le informazioni necessarie al corretto conferimento in base al nuovo metodo di raccolta. Per ulteriori informazioni gli operatori saranno disponibili nel mese di giugno, il sabato mattina dalle ore 9 alle 14, presso il centro civico di Strada, nei mesi di luglio e agosto presso il Cantiere comunale dalle ore 8 alle ore 13.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino

