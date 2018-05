VinciCasa, premio da 500mila euro a Lucca

Nell'estrazione di giovedì 17 maggio è stata vinta una casa grazie a VinciCasa - la formula di gioco della famiglia Win for Life del Gruppo Sisal, unica nel mercato delle lotterie, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile, dando ai consumatori la possibilità di vincere la casa che potranno scegliere liberamente sul territorio italiano.

Il "5" è stato centrato a Lucca presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Ricevitoria Marchi Loredana situato in Via Sarzanese, 1152; il premio è costituito da 500.000€, che sono così ripartiti:

· 200.000€ corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo;

· la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.

Il fortunato giocatore potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano: in città, pensata per una famiglia numerosa o per il single, affacciata sulla riva di un lago oppure in mezzo a un verde prato in montagna; avrà ben 2 anni di tempo per trovare quella che desidera.

Fonte: Ufficio stampa

