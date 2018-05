Vivere di agricoltura è possibile, basta stare 'Con i piedi per terra'

Si chiama “CON I PIEDI PER TERRA – UN VIAGGIO TRA TERRA E CIELO” il documentario, prodotto da radici nel cielo, da un’idea di Andrea Pierdicca, regia di Andrea Pierdicca e Nicolò Vivarelli, che verrà proiettato lunedì 21 maggio per mostrare che anche in Italia è possibile fare buona agricoltura e vivere, produrre cose buone, sane, nel rispetto dell’ambiente e tutelando la salute dei consumatori.

La serata inizia alle ore 20 circa, con le aziende agricole dell' Associazione Produttori Colline Toscane che allestiranno un piccolo mercato agricolo con formaggi, vini e altri prodotti biologici locali. Presenti Tenuta Barbadoro, Podere Ribaldaccio, Fattoria Le Caprine e Az. Agricola Passerini per la Rete dei semi rurali. La Rete dei semi rurali donerà al pubblico possa ricevere un sacchetti di semi spiegandone l’utilizzo ed il valore.

Alle ore 21.15 circa Andrea Mezzetti (Coordinatore Gas di Castelfiorentino) farà una breve presentazione del documentario che inizierà a seguire.

Nelle campagne italiane esistono persone che hanno scelto di radicarsi sul territorio per coltivarlo in maniera autonoma, efficiente, rispettosa dell’ambiente. Chi sono? Come fanno reddito? Quali tecniche adottano? E perché il loro lavoro è necessario? Nell’autunno 2015 iniziano le riprese del documentario indipendente “Con i piedi per terra”, durante un viaggio per l’Italia intrapreso per intervistare i contadini protagonisti di una rivoluzione culturale ed

economica. Compiuto con lo spirito della ricerca, è un’indagine realizzata riprendendo in presa diretta le attività quotidiane nei campi, nei boschi, nelle case e nei mercati. Con il ritmo sostenuto dell’avanscoperta, e valorizzato da musiche originali, il documentario racconta attraverso decine di storie personali come fare reddito in maniera sostenibile, onorando il senso di appartenenza al territorio e la cultura dei saperi millenari.

“Un viaggio alla ricerca dell’Italia contadina, di quei tanti individui che creano una collettività, che portano avanti pensieri e pratiche della stessa natura. È come accendere i riflettori e dare voce a chi non viene ascoltato, ma rappresenta una biodiversità, anche umana, fondamentale per il nostro paese.”

Il documentario ha ricevuto la Menzione Speciale Legambiente al 20° Festival CinemAmbiente di Torino

