Ztl a Capalle, in corso l'installazione delle telecamere

Si avvisano i cittadini di Campi Bisenzio che è in corso l'installazione delle telecamere per la ZTL di Capalle; precisiamo che attualmente le stesse non sono attive.

Al momento, restano validi i permessi attualmente rilasciati che varranno anche successivamente all'entrata in funzione delle telcamere.

Quando le stesse verranno messe in funzione procederemo ad adeguata informazione per la cittadinanza. L'entrata in funzione sarà, in ogni caso, preceduta da un periodo di sperimentazione.

L'Assessorato alla viabilità e traffico sta concordando con il Ministero di estendere i permessi ai residenti delle zone limitrofe di Capalle.

Fonte: Comune di Campi Bisenzio - Ufficio Stampa

