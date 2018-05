Alla discoteca Don Carlos il primo casting regionale per Miss Italia 2018

Sabato 19 maggio alle ore 15 alla discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese si e' svolto il 1° casting regionale del concorso nazionale di Miss Italia 2018 per la Toscana. Circa ottanta le partecipanti provenienti da quasi tutta la Toscana che si sono presentate per ottenere il diritto di partecipare alle prime selezioni. La commissione tecnica presieduta da miss Italia 2016 Rachele Risaliti al termine dello scrutinio ha selezionato un primo gruppo di 40 concorrenti che potranno cosi' partecipare a partire da domenica 27 maggio a Sambuca Val di Pesa alle prime selezioni del concorso in attesa di ulteriori casting che verranno effettuati nei mesi di giugno e luglio dove verranno selezionate altre nuove concorrenti che si sono iscritte al concorso . Per iscriversi al concorso occorre compilare la scheda di partecipazione sul sito ufficiale www.missitalia.it o rivolgersi alla Syriostar responsabile del concorso di Miss Italia per la Toscana e la Liguria al 335/7306153.

Fonte: Ufficio Stampa

