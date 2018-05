BCC Pontassieve. Bilancio positivo dall'assemblea dei soci

Sostenere il territorio e la comunità: sono questi gli elementi portanti del Bilancio 2017 della BCC Pontassieve. La banca continua nella sua missione ed anche per l’esercizio chiuso ha presentato un bilancio più che positivo. Tutto questo è emerso dall’Assemblea dei Soci della BCC Pontassieve, che si è svolta ieri alla Fattoria di Grignano.

A confermare la forza della Banca del territorio un utile netto di 1.051.468 euro, che per 919.924 euro andrà ad aumentare il patrimonio della banca mentre 100.000 euro saranno destinati al fondo di beneficenza e mutualità e 31.544 euro al fondo per lo sviluppo della cooperazione. Una banca solida, come è stato spiegato durante l’illustrazione del bilancio 2017, con un indice di patrimonializzazione del 17,65% contro una media nazionale del 13%, un dato che non può che far stare sereni soci e risparmiatori.

Tra gli altri elementi rilevanti illustrati ai soci dal Presidente Spanò e dal Direttore Faraoni, anche l’aumento dei correntisti che hanno superato i 16.000. Aumentano anche gli impieghi a sostegno del territorio: nel 2017 la banca ha fatto nuovi finanziamenti per 30 milioni di euro. Durante l’illustrazione del bilancio è stato anche evidenziato che ben il 91,7% della raccolta viene reimpiegata sul territorio e come la fiducia che i risparmiatori hanno riservato alla Bcc ha permesso la crescita dell’aggregato a 430.434 euro con un incremento rispetto al 2016 del 4,62%.

È stato, infine illustrato ai soci, il Bilancio Sociale della BCC Pontassieve che ha visto un sostegno economico per le associazioni e le molteplici iniziative portate avanti dalle Comunità di riferimento che ammonta a 243.000 euro.

Fonte: Ufficio Stampa

