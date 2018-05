Il consiglio comunale di Fucecchio ospita gli studenti protagonisti del 'Viaggio della Memoria'

I pensieri, le sensazioni e le emozioni vissute durante il recente “Viaggio della Memoria”, che gli studenti di Fucecchio (al pari dei loro coetanei dell’Empolese Valdelsa) hanno compiuto nei campi di sterminio, tra i quali anche quello di Mauthausen, saranno esposte ai consiglieri comunali in un incontro che si terrà mercoledì prossimo 23 maggio alle ore 18,15 nella sala consiliare del Comune di Fucecchio.

All’incontro, tra gli altri, prenderanno parte i rappresentanti dell’ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati) e l’assessore Alessio Sabatini che, insieme agli insegnanti, hanno accompagnato gli studenti in questo viaggio che ha ripercorso una delle pagine di storia più drammatiche del secolo scorso. L'amministrazione comunale invita tutti i cittadini e le associazioni a partecipare.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Fucecchio