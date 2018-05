Cooperativa AgriAmbiente Mugello, Leonardo Bottai nuovo presidente

È Leonardo Bottai il nuovo presidente della cooperativa AgriAmbiente Mugello. Bottai è stato eletto ieri nel corso dell'assemblea dei soci con il 97% dei voti favorevoli, e succede a Riccardo Nencini, che ricopriva questo ruolo dal 2014.

Nato ad Arezzo, classe 1978, Bottai proviene dal mondo della cooperazione agricola: dopo una pluriennale esperienza maturata in Legacoop Agroalimentare Toscana e ancor prima nel mondo della cooperazione agricola, è arrivato in AgriAmbiente lo scorso settembre. È responsabile tecnico settore forestale per Legacoop Dipartimento Agroalimentare e per l'Associazione Nazionale cooperative Agroitticoalimentari per lo sviluppo rurale e costiero, oltre che membro del coordinamento del settore forestale dell’Alleanza delle Cooperative Italiane Agroalimentare.

Erano presenti per l'occasione, tra gli altri, il presidente di Legacoop nazionale Mauro Lusetti, il presidente di Legacoop Toscana Roberto Negrini, il presidente di Legacoop Agroalimentare Giovanni Luppi e la responsabile area agroalimentare di Legacoop Toscana Sara Guidelli.

“Oggi abbiamo avuto modo di parlare di cooperazione insieme alle più alte cariche del nostro mondo associativo. È stata una giornata importante per la cooperazione. Agriambiente ha intrapreso un cammino importante per mettere i propri valori al centro delle due principali attività (agrozootecnica e forestale), un cammino fatto di alleanze fra cooperative e forte interazione col territorio. Rimbocchiamoci le maniche, tiriamo fuori le nostre ambizioni e riversiamole nella nostra cooperativa! – ha spiegato il neo presidente dopo la sua elezione – un ringraziamo particolare va a Riccardo Nencini e ai precedenti amministratori che hanno introdotto innovazioni di processo e di prodotto. Grande soddisfazione per il nuovo gruppo dirigente”.

Agriambiente Mugello è una società cooperativa agricola nata nel 2003, aderente a Legacoop Toscana, con sede a Galliano (Barberino di Mugello, Firenze). Opera nel comparto agro-forestale, zootecnico e turistico, occupando in media 65 dipendenti e svolgendo la propria attività nei settori forestale e verde, agricoltura e zootecnia, turistico ricettivo.

Fonte: Ufficio Stampa

