Corsa ciclistica, i provvedimenti alla viabilità a Santa Maria a Monte

Domenica 20 maggio dalle ore 8,45 fino alle ore 12,30 nel territorio comunale di Santa Maria a Monte è in programma la corsa ciclistica denominata “Campionato Toscano Amatori UISP”.

Il percorso della gara è un circuito che parte dalla SP 25 all'intersezione con via Pregiuntino e percorre la discesa via San Michele, via Usciana, via Francesca con passaggio dalla rotatoria fino a raggiungere Montecalvoli, Ponte alla Navetta , Santa Colomba, Quattro Strade di Bientina per rientrare in via Bientina .

Saranno in gara quattro categorie di ciclisti con partenze nell'arco della mattina.

Al passaggio della gara vi sarà sospensione della circolazione in entrambe i sensi di marcia.

Visti i passaggi ravvicinati delle varie categorie di ciclisti in corsa, la circolazione dei veicoli sarà consentita soltanto ad intervalli di pochi minuti e nel senso di marcia della corsa.

Si raccomanda di utilizzare, qualora possibile, viabilità alternative a quelle interessate dalla competizione sportiva.

Per informazioni e necessità contattare la Polizia Municipale di Santa Maria a Monte

Fonte: Polizia Municipale - Comune S. Maria a Monte

