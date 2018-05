Diritti in Comune: un pranzo popolare per celebrare lo Statuto dei Lavoratori

Domenica 20 maggio, dalle ore 13, la coalizione “Diritti in Comune” composta da Una Città in Comune, Rifondazione Comunista e Possibile, organizza un pranzo popolare presso il Circolo ARCI di Putignano, in occasione della ricorrenza dello Statuto dei Lavoratori approvato il 20 maggio 1970. “La nostra idea di città e di società - afferma Ciccio Auletta, candidato sindaco della coalizione della sinistra - rimette al centro i diritti e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, da anni sotto attacco da parte dei governi di centro-destra e centro-sinistra, e da ultimo duramente colpiti dalla Legge Fornero e dal Jobs Act”. "Quando governeremo la città - aggiunge Federico Oliveri, capolista di Rifondazione Comunista - contrasteremo l’attuale sistema degli appalti, concepito unicamente per risparmiare sul costo del lavoro e sulla sicurezza, e ci impegneremo a far applicare in ogni cambio d’appalto le clausole sociali. Inoltre, nelle società partecipate del Comune, applicheremo il principio della parità di salario a parità di mansioni”. Il pranzo servirà a finanziare la campagna elettorale della coalizione. Al costo di 15 euro il menù prevede antipasto misto con caponata, pasta alla norma, pollo con peperoni o alternativa vegetariana, patate al forno, dolce.

Fonte: Ufficio Stampa

