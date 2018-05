Empoli in A, il grande 'grazie' della città ai gladiatori azzurri

Se non vedi il video, clicca qui.

L'Empoli F.C. sogna ancora per una notte, in una piazza della Vittoria che, nomen omen, è l'unica area possibile dove l'undici di Andreazzoli assieme a riserve, dirigenti e staff può abbracciare i suoi tifosi. Una notte magica, ribadita dal 2-1 appena consumatosi al 'Castellani' contro un Perugia che non aveva niente da perdere ma che ha comunque mostrato gli artigli. Arriva la coppa 'Ali della Libertà', primo trofeo dopo la Coppa Italia di Serie C innalzata da Spalletti, ed è un trofeo succulento. La A di Andreazzoli ha significato anche la A come massima serie, ed è questo il coro dei tifosi che in piazza hanno aspettato il pullman a due piani, assieme all'intrattenimento di Radio Lady. A gran voce invocano Caputo e la sua birra, divenuta protagonista involontaria di vignette ironiche con il presidente Fabrizio Corsi quando la promozione divenne matematica dopo il pareggio con il Novara. Non c'è nulla da recriminare per questa stagione: aver ritrovato l'affetto di tifosi che sono certamente rimasti delusi dalla stagione 2016/2017 è un ottimo punto di partenza per l'Empoli. La città applaude i suoi gladiatori, per l'ultima di campionato, con una gran gioia nel cuore. Forza azzurri.

