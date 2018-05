Fischio d’inizio per il Torneo dell'Oratorio Sant'Andrea, tra sport, amicizia e volontariato.

Lunedì 21 maggio alle ore 19,45 Don Guido Engels, Proposto di Empoli e Fabrizio Biuzzi, Assessore allo sport, sigleranno il calcio d'inizio del XXVIII Torneo di Calcio a 7 "Oratorio Sant'Andrea", l'appuntamento più atteso dell'estate giovanile empolese. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Empoli, è organizzata dall'Associazione "Mons. Giovanni Cavini", ente no-profit nato nel 2010 in seno alla Collegiata di Sant'Andrea, per coadiuvare la Parrocchia nelle iniziative culturali e sportive e affiliata al Centro Sportivo Italiano.

A fronteggiarsi in questa edizione saranno circa 750 giocatori, raggruppati in 55 squadre, suddivise a loro volta in otto categorie. Fino al 12 luglio, dal lunedì al venerdì (orari di gioco: 19, 19.45, 20.45, 21.45), presso la struttura parrocchiale (viale B. Buozzi s.n.c. , Empoli), si disputeranno circa 140 partite.

Oltre che di sport e buon calcio, il Torneo è l’occasione d'incontro per "giovani di tutte le età" che si ritrovano in compagnia, magari gustando una delle tante sfizioserie preparate dall'efficientissimo servizio di ristoro. Il fine dell'iniziativa non è limitato all’ambito sportivo, ma auspica soprattutto di creare un luogo di sano divertimento e socialità nel periodo che per molti ragazzi segna la fine dell’impegno scolastico e l’inizio delle vacanze.

Il XXVIII Torneo di Calcio a 7 "Oratorio Sant'Andrea" è patrocinato dalla Venerabile Arciconfraternita Misericordia di Empoli, che ringraziamo infinitamente per garantire la presenza in loco dei mezzi di soccorso. Un ringraziamento doveroso al vicinato, che dovrà sopportare il ronzio di sciami di motorini, il boato di cori da stadio, i fumi pirotecnici delle "curve", il chiasso vivo, ma talvolta fastidioso, di centinaia di giovani che si divertono. Grazie in particolar modo al Centro Sportivo Italiano per la professionalità ogni anno rinnovata e al Dottor Marco Bianucci, medico e fotografo ufficiale e a tutti i volontari e le volontarie che si prodigano affinché questa stupenda realtà continui a esistere, sottraendo, a titolo gratuito, tempo prezioso al lavoro e alle famiglie. Grazie a tutti gli amici che ogni anno partecipano da giocatori, da spettatori, da frequentatori assidui a questo appuntamento.

Per essere aggiornati sul calendario degli incontri, per conoscere risultati e classifiche, per visionare foto e video e per seguire quotidianamente tutte le iniziative, vi invitiamo a visitare la pagina Facebook denominata Torneo di Calcio a 7 “Oratorio S. Andrea”

Fonte: ASSOCIAZIONE "MONS. GIOVANNI CAVINI"

Tutte le notizie di Empoli