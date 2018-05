Frana via San Michele, iniziano i lavori per il consolidamento

I lavori, da parte della Provincia, per il consolidamento della tratto stradale oggetto della frana di via S. Michele avvenuto a valle della SP 25, avranno inizio il 21 maggio e termineranno il 30 giugno salvo condizioni atmosferiche avverse. Ciò a seguito dei lavori alla conduttura idrica già effettuati da Acque S.p.A.

Per garantire la sicurezza della circolazione stradale e per consentire il corretto svolgimento dei lavori, durante l’intera durata degli stessi il traffico sarà regolato tramite senso unico alternato con impianto semaforico. Parte del parcheggio situato in via San Michele, adiacente alla zona oggetto dell'intervento, sarà adibito ad area di cantiere. Per garantire la sicurezza ed il transito dei pedoni, sarà realizzato un passaggio pedonale protetto sul lato opposto a quello oggetto di intervento (delimitato da new jersey o altri mezzi idonei) in modo da garantire il collegamento con il marciapiede esistente.

Sempre a partire da lunedì 21 maggio, sono programmati dal Comune i lavori di ripristino del manto stradale di un altro tratto di via San Michele, ovvero quello che collega Piazza della Vittoria alla SP 25 nell’area degli ex macelli in prossimità della nuova costruzione del Polo socio-sanitario. Ciò comporterà la chiusura della strada dal 21 al 23 maggio . Il transito pedonale sarà consentito soltanto qualora siano assicurate le condizioni di sicurezza.

