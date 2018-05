Incontro in Regione per il progetto del Ponte alla Nave

Si è tenuto ieri in Regione l’incontro fra i sindaci di Poggio a Caiano, Marco Martini, e di Signa, Alberto Cristianini, con l’assessore regionale Vincenzo Ceccarelli, per esaminare lo sviluppo del collegamento viario tra la SP 45 'di Comeana' e la SR 66 'Pistoiese' con la realizzazione del ‘Ponte alla Nave’.

Il collegamento - che era stato oggetto di un protocollo sottoscritto fra i Comuni sopracitati, la Città Metropolitana di Firenze e la Provincia di Prato (presente all’incontro), e che prevedeva la progettazione preliminare dell'opera da parte di quest'ultima, è ritenuto estremamente importante per migliorare tutta la viabilità dell'area, compresa quella dei Comuni limitrofi di Campi Bisenzio e di Carmignano (in particolare per quanto riguarda la zona industriale-artigianale di Comeana).

La Regione, recependo le istanze dei Comuni, provvederà ad attualizzare la progettazione che servirà in futuro alle Amministrazioni Comunali ed alla stessa Regione per ricercare le risorse necessarie per la realizzazione.

“Si tratta di un ulteriore passo avanti – dichiarano il sindaco Marco Martini e l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Buffini – per la realizzazione di questa importante infrastruttura viaria che completa la parte già realizzata da via Roma fino alla SR 66 e che consentirà di alleggerire il traffico nel centro storico, anche con modifiche alla viabilità ed in particolare con l’eliminazione del passaggio dei mezzi pesanti da Poggio a Caiano”.

“Un ringraziamo particolare va all’assessore Ceccarelli – concludono sindaco e assessore – per la disponibilità ed alla consigliera regionale Ilaria Bugetti per il supporto a questa importante iniziativa.

