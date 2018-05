Il M5S organizza banchini in provincia di Firenze per l'accordo di governo con la Lega

Nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 maggio si svolgeranno le consultazioni indette dalla Lega sulla sottoscrizione di un contratto di governo con il Movimento 5 Stelle. Le consultazioni avverranno nella provincia di Firenze nei seguenti punti ed ai seguenti orari:

Reggello Piazza della Repubblica sabato 19 dalle 9 alle 13 e domenica 20 dalle 9 alle 13;

Impruneta Sabato 19 Piazza Buondelmonti dalle 09.00 alle 14;

Greve in Chianti Sabato 19 loc. Pranzano Piazza Bucciarelli dalle 9 alle 13.

Domenica 20 Piazza Matteotti dalle 9 alle 13;

Campi Bisenzio sabato 19 Via Buozzi dalle 14 alle 19;

Borgo San Lorenzo Via Oreste Bandini Sabato 19 dalle 15 alle 19.

Domenica 20 dalle 10 alle 13;

Scandicci Sabato 19 Piazza Togliatti dalle 9 alle 14;

Empoli Sabato 19 maggio dalle ore 9 alle ore 14 seggio ubicato presso i portici di via Del Giglio, intersezione via Ridolfi;

Firenze sabato 19 maggio dalle ore 10:00 alle ore 12:30 in Piazza Dalmazia e domenica 20 maggio dalle ore 10:00 alle ore 12:30 in via Masaccio.

"Essendo interesse della Lega in questo momento così delicato per la storia del nostro paese e ascoltare la voce degli italiani, portare avanti le loro istanze e restituire soprattutto alle persino il diritto di poter tornare a disporre della possibilità di scegliere chi mandare a governare questo paese, non potevamo esimerci dal chiedere l'opinione della gente ". Dichiara il segretario provinciale della Lega di Firenze Alessandro Scipioni.

" In Italia da troppo tempo l'opinione delle persone non viene più ascoltata adeguatamente , per noi conta molto che ci sia una partecipazione in massa al voto. Da sempre il nostro Movimento si è battuto per una democrazia diretta in questo paese, e sono ormai troppi anni che vediamo nascere governi non legittimati dalla volontà popolare.

In questo storico momento l'opinione di ogni persona è importante, al fine di poter sperare di continuare con il massimo supporto possibile la nostra difesa degli interessi della nostra gente e della nostra terra".

Fonte: Ufficio Stampa

