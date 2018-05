Ruba la cassaforte in un supermercato, arrestato in flagranza dai carabinieri

Il 17 maggio, in serata, a Colle Val d’Elsa, i militari della locale stazione dei carabinieri hanno rintracciato e arrestato un 47enne residente a Poggibonsi, censurato. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza emessa dal tribunale di sorveglianza di Siena, poiché l’uomo, nato a Colle val d’Elsa, deve espiare la pena di mesi tre di reclusione, per appropriazione indebita aggravata, commessa a Colle Val d’Elsa nel dicembre 2013. L’uomoo è stato posto in regime di detenzione domiciliare, come disposto dall’autorità giudiziaria.

Nel corso della nottata dello stesso giorno, a Poggibonsi, i militari della locale stazione carabinieri, in collaborazione con quelli dell’arma di Castellina in Chianti, hanno arrestato in flagranza di furto aggravato un 20enne originario della Tunisia, residente a San Gimignano, nullafacente, censurato, cittadino italiano. L’uomo è stato sorpreso mentre usciva da un supermercato di Poggibonsi, dove ha rubato la cassaforte contenente denaro contante. La refurtiva recuperata è stata restituita all’avente diritto. L’arrestato è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare, in attesa del rito direttissimo disposto dall’autorità giudiziaria.

