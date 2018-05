Silvia Bencivelli: "perché mi candido Con Danti per Pisa"

Abito a Roma, ma considero Pisa la mia vera città: è il posto dove vivono i miei amici e la mia famiglia (che poi sono quasi la stessa cosa), dove ogni cosa per me ha più spessore e più sentimento, e dove torno quando sono stanca o semplicemente quando mi va. Ci sono un sacco di cose da fare, a Pisa: tante risorse e tante energie, stimoli a non finire, una concentrazione altissima di intelligenza e cultura. Eppure qualcosa non va.

Ho l'impressione che ci stiamo perdendo in conflitti sterili e che stiamo dissipando le nostre possibilità. In questi anni si sono posti problemi nuovi, che a Pisa non avevamo mai vissuto, come quello della sicurezza. E io, che abito a Roma, l'ho a lungo sottovalutato (venite a vedere come si vive a Roma, e capirete com'è una città davvero abbandonata a se stessa, dove sotto casa hai montagne di pattume che non viene ritirato per giorni, e dove rientrare a casa alle undici di sera è ogni volta una sfida al tuo coraggio).

Per questo ho la sensazione che sia necessario ripartire, e ho voglia di dare una mano.

In tutta Italia il vento è cambiato e in questi anni le cose sono peggiorate ovunque. Ma ho fiducia nel fatto che a Pisa possiamo uscirne prima: possiamo prima e meglio di altri trovare nella nostra città quello che serve a tornare quel posto vivace, stimolante, sicuro, denso di cose buone nel quale sono cresciuta.

Ho fiducia in Pisa, proprio perché Pisa è un posto incredibilmente ricco. Un posto dove si riesce a discutere (a volte persino troppo...!) e a mettere insieme idee.

Io proverò a metterci del mio. Grazie al pungolo sempre vivace di Dario Danti, vorrei puntare il dito sulla cultura pisana, sulla sua ricerca, sulle sue università, e su tutto quello che, da giornalista scientifica e culturale, vedo di Pisa quando sono fuori da Pisa. E che dentro Pisa vorrei veder valorizzato di più.

Biografia di Silvia Bencivelli

Giornalista scientifica, conduttrice radiotelevisiva e scrittrice, Silvia Bencivelli ha frequentato il liceo scientifico "Ulisse Dini" a Pisa e a Pisa si è laureata in Medicina e Chirurgia. Dopo il Master in Comunicazione della Scienza alla Sissa di Trieste, una fra le più importanti scuole di alta formazione italiane (come la nostra Scuola Sant'Anna o la nostra Scuola Normale), si è trasferita a Roma.

Tante le collaborazioni all'attivo: scrive per la Repubblica, Le Scienze, Focus e altre testate. Lavora per la Rai dal 2005: a Radio3 Rai è stata nella squadra di Radio3 Scienza per più di dieci anni e oggi è tra i conduttori di Pagina3, la rassegna stampa culturale del mattino. In tv ha lavorato a Rai3 (Cosmo, Presa Diretta, Tutta Salute) e a Rai Scuola (Nautilus e Memex).

Insegna giornalismo scientifico agli studenti del master Sgp de La Sapienza - Università di Roma, del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin.

Ha pubblicato diversi libri e il suo primo romanzo Le mie amiche streghe (Einaudi, 2017) in questo momento è in finale al Premio Chianti. Mentre tra i precedenti saggi Perché ci piace la musica (Sironi 2007 e 2012) è stato tradotto in tre lingue, e È la medicina, bellezza! (scritto con la collega Daniela Ovadia) è tra i cinque finalisti del Premio Galileo 2017. È coautrice, con la videomaker pisana Chiara Tarfano, di un documentario sulla lingua dei segni italiana: Segna con me.

Per la sua attività ha ricevuto numerosi premi.

Fonte: Ufficio Stampa

