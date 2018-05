Terzo settore e città complesse, seminario in Consiglio regionale

“La città è un organismo vivente. Da questa si trasmettono i valori della società e della civiltà. Non deve essere solo luogo di residenza ma abitata in profondità attraverso una presenza solidale, fortemente proiettata sui più deboli”. Partendo da questo concetto e citando Giorgio La Pira nel convegno dei sindaci delle capitali organizzato a Firenze nel 1955, il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, commenta l’incontro dell’associazione no profit Insieme Salute Toscana che precede la tavola rotonda ‘Enti del Terzo settore e città complesse: quali azioni per una convivenza solidale’.

Organizzata nell’Auditorium di palazzo del Pegaso, l’assemblea annuale dei soci è propedeutica al seminario che la società di mutuo soccorso ha programmato per confrontarsi sul rapporto tra terzo settore e pubblica amministrazione. “L’evoluzione delle relazioni è un tema sul quale occorre approcciarsi a livello teorico e pratico. Quello che abbiamo di fronte, visto il crescente divario sociale, è un quadro complesso. Momenti di confronto e dialogo come quello in programma in Consiglio sono occasioni importanti anche per la definizione di modelli e confini di intervento, oltre che di rilettura delle vicende attuali” dichiara il presidente.

I temi che stamani, sabato 19 maggio, saranno affrontati e analizzati, porteranno un “contributo concreto alle azioni di intervento della Toscana, chiamata a governare un contesto sociale in profonda trasformazione” afferma ancora Giani.

Tra i relatori del seminario, anche Sara Funaro, assessore al Welfare e alla sanità del Comune di Firenze; Alessandro Martini, direttore Caritas diocesana di Firenze; Marco Paolicchi, responsabile area welfare Legacoop Toscana; Irene Stolzi, professoressa associata del Dipartimento Scienze giuridiche Università di Firenze.

Fonte: Consiglio Regionale

Tutte le notizie di Toscana