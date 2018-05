Valentini: “Finché sarò sindaco io, mai un McDonald's in Piazza del Campo”

“Su un quotidiano di oggi è apparsa una notizia infondata circa la possibilità che in piazza possa aprire un McDonald's. Non esiste, finché sarò sindaco io né McDonald's né catene similari apriranno in piazza del Campo”, fa sapere Bruno Valentini, sindaco in carica e candidato per il centrosinistra alle prossime amministrative. “Nessuna richiesta è pervenuta in Comune, non so da dove il giornale abbia preso la notizia, ma in questo periodo elettorale rischia di essere strumentalizzata”.

“Il Comune si è dotato di norme efficaci per regolare l'apertura degli esercizi in piazza – aggiunge Valentini - in modo che essa mantenga il suo profilo e la sua vocazione, nel rispetto della tradizione e del patrimonio culturale che rappresenta. Il regolamento comunale impedisce l'apertura di paninoteche o kebab, su questo parla chiaro. Siamo Città Patrimonio mondiale dell'UNESCO e il decoro nella nostra Piazza è sempre stato al primo posto della mia azione di governo. La Piazza non si tocca”.

“Stiamo al contrario lavorando per allargare il contingentamento delle licenze di tipo alimentare in modo da estendere ancora di più la zona tutelata chiudendo il numero di licenze e caso mai vivacizzare le zone più lontane. Le normative sul contingentamento commerciale servono per tutelare il centro storico che è da sempre una nostra priorità anche se ora in campagna elettorale tutti chiaccherano in libertà” prosegue Valentini, invitando a prestare attenzione alle bufale che diffondono false informazioni.

“Infine ricordo che ho partecipato personalmente all'iter parlamentare, come rappresentante di Anci, per introdurre maggiori poteri per i sindaci proprio per la pianificazione degli esercizi commerciali nelle aree di pregio delle città”.

Sindaco di Siena - Bruno Valentini

