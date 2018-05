Viste le recenti vicissitudini politiche, Lega chiede ai propri elettori e a tutti i cittadini aventi diritto al voto, cosa pensano di un governo in accordo con i pentastellati. Domenica 20 maggio sarà possibile esprimersi avvicinandosi in uno dei banchetti presenti in oltre mille piazze coinvolte in tutta Italia. A Lucca , in via Romana 2470, la mattina dalle 9 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 19, vi aspettano i militanti di Lega Nord Lucca.

Fonte: Lega Nord

Tutte le notizie di Lucca