Il 22 maggio alle ore 18.30, presso il circolo Arci in via Boccherini 14 al CEP, sarà presente il candidato sindaco Antonio Veronese per ascoltare i problemi della popolazione del CEP.

L’incontro organizzato da Filippo Murina e Giuseppina De Fuoco verterà sulle problematiche del quartiere e Giuseppina De Fuoco illustrerà come sono andati realmente i fatti nella querelle tra lei, Popolare CEP e Pisa ovest.

Fonte: Ufficio Stampa

