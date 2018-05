Arezzo calcio, nello stadio inaugurato il museo amaranto

L'Arezzo ha inaugurato questa mattina il suo museo dei cimeli sportivi presso lo stadio comunale dove il museo ha sede. Le sale di esposizione sono state dedicate a Mario 'Pinella' Rossi, ex giocatore e allenatore amaranto, nato il 20 maggio del 1935 e morto 20 anni fa all'età di 63 anni. Nel museo oggetti, foto e cimeli che coprono i 92 anni di storia amaranto. Stefano Turchi presidente dell'associazione Museo amaranto: " 92 anni spesso travagliati ma ricchi di emozioni. Oggi è una prima inaugurazione dopo anni di battaglie per ottenere la sede. Quando sarà totalmente completato faremo una grande festa. Il museo resterà aperto e la sua visita sarà l'occasione per tutti gli appassionati per respirare un po' di storia dell'Arezzo calcio e rendersi conto del lavoro che ci sarà da fare per rendere i locali un vero e proprio museo ancora più ricco"

Tutte le notizie di Calcio