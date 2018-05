Auto esce di strada resta in bilico, 5 persone messe in salvo dai vigili del fuoco

Intorno alle 20.20 di questa sera, a causa della forte pioggia, un'auto è uscita fuori strada restando in bilico sulla scarpata. Al volante una donna di 68 anni con 4 passeggeri americani, ha perso il controllo dell'auto in via di Vallone a Castelfiorentino, mentre percorreva una curva a gomito. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Petrazzi che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'auto. Sul posto sono arrivate anche le ambulante con i soccorritori della Misericordia di Castelfiorentino e di Certaldo. Nessuno dei passeggeri è rimasto ferito.

