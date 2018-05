Cede tetto in un edificio nell'aretino, sul posto i vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti a Castelfranco Piandiscò, per un dissesto statico.

In un edificio a 2 piani in muratura è avvenuto il cedimento di tre travetti in cemento armato nella copertura di una falda del tetto.

Il crollo ha provocato lo sprofondamento del controsoffitto della camera da letto. Nessuno dei residenti è rimasto ferito e l'intero edificio è stato dichiarato inagibile.

Presente sul posto il Sindaco di Castelfranco/Piandiscò.

Tutte le notizie di Castelfranco Piandiscò