Culturidea, consegnato il ricavato del Festival della Musica e delle Arti

In un tiepido pomeriggio pistoiese, all'interno di una manifestazione che coniuga fotografia, pittura, musica e danza, Culturidea ha consegnato il ricavato della quindicesima edizione del proprio Festival della Musica e delle Arti. Come consuetudine l'Associazione Culturidea ha operato questa consegna durante evento pubblico a testimonianza di una assoluta trasparenza tra ciò che ci si propone e ciò che effettivamente si fa. Anche quest'anno la consegna ha visto la presenza di un rappresentante dell'Amministrazione Comunale delegato dal sindaco. Sabato nella splendida cornice dell'ex chiesa di san Giovanni Battista in corso Gramsci, impreziosita dalle opere di Annalisa Fusilli, Stefania Salvatori, Fiorenzo Giovannelli per la mostra Believing in Soul Power, si è esibito il pluri premiato quartetto di ottoni del Liceo Musicale Forteguerri diretto da M°Francesca Simonelli. Elena Losco (sax tenore), Filippo Grassi (sax soprano), Leonardo Savino (sax baritono), Tommaso Michelotti (sax alto) hanno donato con la loro esibizione una atmosfera assolutamente idilliaca agli astanti. Oltre alla musica l'emozione ha raggiunto l'apogeo quando sulle note si sono misurate due giovanissime danzatrici del Centro di danza classica e Jazz di Grazia Pasquinelli in una coreografia da brividi.

Il tutto è stato solo brevemente interrotto quando i dirigenti di Culturidea Beatrice Papi e Riccardo Fagioli hanno chiamato accanto a loro Gabriele Sgueglia in rappresentanza del sindaco Tomasi, Constant Nzimbala dirigente del centro didattico padre Vittorio Agostini e scuola calcio Roberto Clagluna in Congo ed Edoardo Baroncelli in rappresentanza del vescovo di Pistoia.

Come era accaduto lo scorso anno sono stati consegnati 5000 euro per l'ampliamento ed il sostentamento della scuola congolese intitolata al missionario comboniano di Masiano e 1000 sono rimasti sul nostro territorio per le fragilità sociali che affronta la nostra Diocesi. Il consigliere comunale Sgueglia ha consegnato al centro didattico di Nsioni una targa che pone accanto un'immagine africana del missionario pistoiese ed una del centro didattico che ne onora la memoria. Constant Nzimbala ha annunciato che è stata proprio una allieva della scuola padre Vittorio Agostini a vincere il primo premio di poesia in un concorso nazionale a dimostrazione di come l'impegno reciproco di pistoiesi e congolesi stia dando meravigliosi frutti. Edoardo Baroncelli, ringraziando a nome di mons. Fausto Tardelli Culturidea, ha sottolineato come promuovendo cultura non si possa che promuovere solidarietà e che la nostra fratellanza in Cristo deve guidare ogni scelta nelle questioni di cooperazione ed aiuto ai meno fortunati.

Fonte: Culturidea - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pistoia