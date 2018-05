Tutto è pronto, la trentottesima edizione del Palio delle Contrade prende il via. Oggi, domenica 20 maggio, Fucecchio vive la giornata più importante dell'anno. Le dodici contrade si sfidano nella Buca di Sant'Andrea e in serata sapremo chi si prenderà il cencio. La detentrice è Sant'Andrea, che l'anno scorso trionfò contro ogni pronostico. Si ricorda che le contrade in palio sono Sant'Andrea, Botteghe, Borgonovo, Massarella, Torre, Cappiano, San Pierino, Porta Raimonda, Porta Bernarda, Samo, Ferruzza e Querciola.

Per quanto riguarda gli accoppiamenti, si rimanda al sorteggio della tratta avvenuto pochi giorni fa. Vale la pena spendere due parole su come si svolgerà il Palio, per coloro che ancora non sono avvezzi. C'è una sorta di "semifinale", ovvero due batterie da sei cavalli - ergo sei contrade - ciascuna che si sfidano in una prima corsa. I quattro migliori cavalli si qualificano per la finale, che si svolge tradizionalmente nel tardo pomeriggio (solo nel 2016 venne disputata il giorno dopo per motivi di ordine pubblico).

Ovviamente chi arriva primo si prende il Palio, ma riportare il tutto alla semplice vittoria sarebbe riduttivo. Un palio si può vincere anche facendolo perdere a una rivale favorita. Insomma, vale la pena vivere questa giornata in diretta live. Qui sotto trovate il liveblog con foto, video, notizie e curiosità dal palio. Dalle 14 inizieranno i primi aggiornamenti, alle 16 dovrebbero radunarsi i cavalli vicino al canape per la prima batteria. Si ricorda che il Palio non è solamente la corsa della domenica, ma anche la sfilata della mattina, con le contrade a far bella mostra di sé per le vie del centro in costumi tradizionali.

DIRETTA PALIO DI FUCECCHIO 2018, LA GALLERY È IN CODA ALL'ARTICOLO

Elia Billero, con la collaborazione di Gianmarco Lotti

