Festa annuale delle Misericordia di La Serra, in mostra i disegni dei bambini

Si è svolta Sabato 19 Maggio, presso la sede sociale, la festa annuale della Confraternita di Misericordia di La Serra, nella ricorrenza dell'inaugurazione della nuova sede di un anno fa e nell'occasione è stata allestita una mostra con i disegni realizzati dai bambini della Scuola Primaria Carlo Collodi, che si trova nella frazione del Comune di San Miniato.

I disegni, molto belli sono stati realizzati sull'opera del volontariato anche sull'importanza del defibrillatore, che la Misericordia di La Serra ha donato alla locale scuola, e con i disegni, a fine anno sarà realizzato un calendario.

La Misericordia ringrazia le Maestre per la fattiva collaborazione e i bambini per il loro prezioso contributo.

Sono state donate ai bambini presenti alla Festa le magliette che hanno riscosso un notevole successo.

Lo spettacolo di magia che ha riscosso successo anche fra i più grandi e la musica del Duo Marino ha allietato questa riuscita festa, un modo per stare insieme e ringraziare i volontari che con la loro passione e il loro impegno, rappresentano il cuore pulsante della nostra associazione che svolge servizi sociali in collaborazione con la Asl, e il progetto afa, modi per essere sempre più vicini alle necessità della popolazione, sopratutto di quelli anziani.

Fonte: Misericordia La Serra

