Grandi e piccini di corsa per Empoli: è la Maratona del Calasanzio

Una folla 'candida' tra le strade del Giro di Empoli ha animato la mattina di ieri, sabato 19 maggio: sono genitori e bambini della scuola d'infanzia Istituto Calasanzio di Empoli. I partecipanti erano subito riconoscibili per la maglia bianca: in centinaia hanno percorso in cammino e di corsa le strade principali del centro storico, con punto ristoro e ritrovo per la premiazione in piazza Farinata degli Uberti. Ovviamente, non ci sono vincitori: tutti i piccoli partecipanti hanno avuto la loro medaglia dal preside padre Romeo Piroli e dall'assessore allo sport Fabrizio Biuzzi. Il meteo particolarmente benevolo ha fatto sì che quella di ieri fosse una splendida mattina all'insegna dello sport e dello stare insieme, per riscoprire Empoli e far gruppo tra le famiglie. L'organizzazione ringrazia le insegnanti che hanno permesso la riuscita del'evento.

